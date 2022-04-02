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Александр Шлеменко поделился ожиданиями от предстоящего боя Алексея Олейника

Александр Шлеменко поделился ожиданиями от предстоящего боя Алексея Олейника
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Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко высказался о предстоящем поединке своего соотечественника Алексея Олейника с американцем Джаредом Вандераа на UFC 273. Изначально Алексей должен был встретиться со шведом Илиром Латифи, однако тот снялся из-за болезни.

«На самом деле смена соперника в короткие сроки всегда сказывается, потому что ты готовишься на одного, а тебе дают другого. Но опять же, если мы берём Алексея Олейника, из всех бойцов, выступающих в UFC, никто не может похвастать таким опытом, как он. Поэтому в его случае это не так сильно скажется, как мне кажется, потому что у него, повторюсь, колоссальный опыт выступлений в различных турнирах. У него есть опыт проведения трёх боёв за вечер.

Алексей был готов драться в любую секунду с любым соперником. Это его и делает Алексеем Олейником. Насколько я знаю, сейчас Алексею тяжело. Многие бойцы его изучили и подобрали ключи. Поэтому я болею за Алексея и надеюсь, что у него всё получится в этом бою. А ещё хотел добавить по срокам: короткие они или нет, самое главное, чтобы была функциональная подготовка на уровне. То есть если он физически хорошо готов, то, по сути, вам неважно, какой соперник будет у вас. Поэтому если Алексей будет хорошо подготовлен физически, то надеюсь на его победу», — рассказал Шлеменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Денисом Дорофеевым.

«Дождь, наверное, был». Олейник выжимает футболку после тренировки:

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