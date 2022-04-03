Двалишвили ответил Малыхину, предложившему спор на $ 50 тыс. перед боем Яна и Стерлинга

Грузинский боец UFC Мераб Двалишвили отреагировал на предложение российского бойца смешанных единоборств Анатолия Малыхина, являющегося действующим чемпионом лиги ONE FC. Ранее Малыхин предложил Двалишвили спор на $ 50 тыс. перед боем россиянина Петра Яна и американца Алджэмейна Стерлинга.
«Я согласен», — написал Двалишвили в своих социальных сетях.
Напомним, бой Яна и Стерлинга состоится в ночь с 9 на 10 апреля мск. Он пройдёт на турнире по смешанным единоборствам UFC 273 и станет соглавным событием спортивного шоу. Бойцы должны были встретиться 30 октября 2021 года, однако поединок был отменён из-за проблем со здоровьем у американского спортсмена.
Пётр Ян показал тренировку перед боем со Стерлингом:
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