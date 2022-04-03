«Нокаутирую его». Сергей Ковалёв заявил о готовности провести бой с Джейком Полом

Бывший чемпион мира по боксу, россиянин Сергей Ковалёв выразил готовность провести поединок с популярным американским блогером Джейком Полом, увлекающимся единоборствами.
«Бой с Джейком Полом? Я готов. И я нокаутирую его. Но позвольте мне сперва провести восстановительный бой (с Тервелом Пулевым), и тогда мы сможем организовать любой поединок», — приводит слова Ковалёва TMZ.
39-летний Ковалёв в последний раз появлялся на ринге в ноябре 2019 года. Тогда он дрался с Саулем Альваресом, проиграл мексиканцу нокаутом и лишился звания чемпиона мира по версии WBO. Следующий бой он проведёт с представителем Болгарии Тервелом Пулевым. Поединок состоится 14 мая.
Сергей Ковалёв: кроссик позади. Получилось 14 километров:
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