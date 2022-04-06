Усик рассказал, как братья Кличко отреагировали на его решение покинуть Украину

Чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO Александр Усик рассказал о реакции со стороны братьев Кличко, Виталия и Владимира, на его решение уехать с Украины для подготовки к бою с британцем Энтони Джошуа.



«Разговаривал с ними. И Владимир, и Виталий поддержали меня в том, что я еду тренироваться, хотя это было очень трудным решением. Но я его принял, и я на данный момент начал здесь подготовку к реваншу с Энтони Джошуа», — сказал Усик в интервью на канале Blockasset в YouTube.

Первый бой Усика и Джошуа был признан событием 2021 года по версии издания The Ring. Противостояние продлилось все 12 раундов, по итогам которых судьи единогласно отдали победу украинскому боксёру — 116-112, 117-114, 115-113.

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