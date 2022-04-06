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Александр Усик — о братьях Кличко: достаточно умные ребята

Александр Усик — о братьях Кличко: достаточно умные ребята
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Чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO Александр Усик высказался об отношениях с братьями Кличко, Виталием и Владимиром.

«Будучи маленьким парнем, смотрел их по телевизору. Потом я с ними познакомился, потом представлял их компанию. Сейчас у нас очень хорошие, дружеские отношения и с Владимиром, и с Виталием. Мы созваниваемся и поддерживаем друг друга и в хорошие, и особенно в трудные времена. Очень приятно общаться с ними. Достаточно умные ребята. У меня с ними обоими дружеские отношения, всё замечательно с обоими», — сказал Усик в интервью на канале Blockasset в YouTube.

Владимир Кличко вышел на ринг и провёл спарринг:

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