«Ты маленький толстячок с двумя нокаутами. Молчи». Макгрегор отреагировал на советы Сехудо

Ирландский боец UFC Конор Макгрегор обратился к американцу Генри Сехудо, который дал ему совет расставлять ловушки во время своих боёв, а не просто проводить комбинации.
«Открыты удары — это ловушки/финты/подделки. Ты когда-нибудь слышал или видел это раньше? Твои маленькие финты не выманят меня, парень. Но, нанеся несколько реальных ударов, ты можешь получить ответ. Ты маленький толстячок с двумя нокаутами в легчайшем дивизионе. У меня их 20. В трёх дивизионах. Молчи, задница», — написал Макгрегор в своих социальных сетях.
Последний бой Конор Макгрегор провёл на состоявшемся в ночь с 10 на 11 июля 2021 года турнире по смешанным единоборствам UFC 264. В главном поединке Конор встретился с бывшим временным чемпионом лиги в лёгком весе Дастином Порье. Порье одержал победу в первом раунде, после того как Макгрегор сломал ногу. В настоящее время Макгрегор не участвует в соревнованиях, так как проходит курс восстановления.
Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».
- 6 апреля 2022
-
19:43
-
18:17
-
17:09
-
16:19
-
15:22
-
14:20
-
13:57
-
13:33
-
13:16
-
12:38
-
12:19
-
11:51
-
11:10
-
10:29
-
09:41
-
09:24
-
09:01
-
00:57
-
00:27
- 5 апреля 2022
-
23:58
-
22:26
-
21:30
-
20:26
-
19:45
-
19:26
-
19:10
-
18:44
-
18:18
-
18:00
-
17:18
-
15:22
-
14:54
-
14:40
-
13:14
-
12:22