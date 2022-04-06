«Ты маленький толстячок с двумя нокаутами. Молчи». Макгрегор отреагировал на советы Сехудо

Ирландский боец UFC Конор Макгрегор обратился к американцу Генри Сехудо, который дал ему совет расставлять ловушки во время своих боёв, а не просто проводить комбинации.

«Открыты удары — это ловушки/финты/подделки. Ты когда-нибудь слышал или видел это раньше? Твои маленькие финты не выманят меня, парень. Но, нанеся несколько реальных ударов, ты можешь получить ответ. Ты маленький толстячок с двумя нокаутами в легчайшем дивизионе. У меня их 20. В трёх дивизионах. Молчи, задница», — написал Макгрегор в своих социальных сетях.

Последний бой Конор Макгрегор провёл на состоявшемся в ночь с 10 на 11 июля 2021 года турнире по смешанным единоборствам UFC 264. В главном поединке Конор встретился с бывшим временным чемпионом лиги в лёгком весе Дастином Порье. Порье одержал победу в первом раунде, после того как Макгрегор сломал ногу. В настоящее время Макгрегор не участвует в соревнованиях, так как проходит курс восстановления.



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