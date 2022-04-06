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Дрозд поддержал Усика и призвал не лишать его наград, полученных в Крыму

Дрозд поддержал Усика и призвал не лишать его наград, полученных в Крыму
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Экс-чемпион мира по боксу по версии WBC Григорий Дрозд считает, что чемпиона мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO Александра Усика не должны лишать знака отличия «За верность долгу», который он получил в Крыму.

«Усика я бы не стал лишать наград, полученных в Крыму. Александр сделал для мирового бокса очень много вещей. Он сдержан в своих высказываниях, избегает прямых оскорблений в адрес России. Поэтому здесь нужно более тщательно разбираться. Есть публичные люди, которые зарабатывали здесь деньги, имеют государственные награды, и почему-то в одночасье им страна перестала быть нужна и они посчитали, что все люди и страна плохие. С такими нужно поступать очень жёстко, но Александр Усик таким не является», — приводит слова Дрозда «РБК-Спорт».

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