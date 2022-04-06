Александра Усика лишат знака отличия в Крыму

Чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO Александр Усик будет лишён знака отличия «За верность долгу». Об этом рассказал председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов.

«Госсовет готовит проект закона Республики Крым, в соответствии с которым мы будем лишать государственных наград лиц, которые утратили моральное право носить указанные награды, в том числе самые высокие. Первые фамилии в этом списке есть. Кучма будет лишён звания «Почётный крымчанин», боксёр Александр Усик — знака отличия «За верность долгу», — приводит слова Константинова «РИА Новости».



В настоящее время Усик готовится к поединку с британцем Энтони Джошуа. Их первый бой был признан событием 2021 года по версии издания The Ring. Противостояние продлилось все 12 раундов, по итогам которых судьи единогласно отдали победу украинскому боксёру — 116-112, 117-114, 115-113.

Усик пообщался с чемпионским поясом:

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