Команда Стерлинга ответила на угрозу со стороны Яна

Аль Яквинта и Мераб Двалишвили, секунданты Алджэмейна Стерлинга, ответили на угрозы со стороны российского бойца смешанных единоборств Петра Яна. Напомним, ранее Ян сказал, что побьёт Стерлинга и его команду, если встретит в отеле.
«Он не собирается ничего делать. Бой состоится в субботу вечером, и ему есть о чем беспокоиться. Он должен оставить команды в стороне. Плохая идея с его стороны. Стерлинг сделает в субботу своё дело. Удачи», — приводит слова Янквинта MMA Junkie.
Он совершил большую ошибку. Стерлинг покажет ему и добьёт его. Сначала мы позволим ему драться, а потом позаботимся о нём и его команде», — сказал Двалишвили.
Напомним, бой-реванш Яна и Стерлинга запланирован в ночь с 9 на 10 апреля. Поединок станет соглавным событием турнира по смешанным единоборствам UFC 273. Пётр лишился чемпионского пояса UFC как раз в поединке со Стерлингом, который состоялся на турнире UFC 259. В четвёртом раунде россиянин нанёс удар коленом в голову лежачего Алджэмейна, что запрещено правилами.
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