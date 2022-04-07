«Мы не хотим раскрошить твою бошку, контролируй себя». Топурия пригрозил Яну

Испанский боец смешанного стиля грузинского происхождения Илия Топурия обратился к россиянину Петру Яну в преддверии его боя с американцем Алджэмейном Стерлингом.
«В команде у Стерлинга есть мой брат (Мераб Двалишвили— Прим. «Чемпионата»). Так что это одна команда. Надеюсь, ты себя контролируешь. Мы не хотим раскрошить твою бошку», — написал Топурия в своих социальных сетях.
Напомним, бой-реванш Яна и Стерлинга запланирован в ночь с 9 на 10 апреля. Поединок станет соглавным событием турнира по смешанным единоборствам UFC 273. Пётр лишился чемпионского пояса UFC как раз в поединке со Стерлингом, который состоялся на турнире UFC 259. В четвёртом раунде россиянин нанёс удар коленом в голову лежачего Алджэмейна, что запрещено правилами.
Пётр Ян показал тренировку перед боем со Стерлингом:
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