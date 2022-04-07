UFC будет награждать бойцов бонусом по итогам голосования фанатов

UFC объявила, что, начиная с турнира UFC 273, болельщики в режиме онлайн смогут голосовать за бойцов, участвующих в карде. Три победителя, набравшие больше всего баллов в течение вечера, получат бонусы, которые будут выплачены в биткоинах. Новый бонус будет спонсироваться Crypto.com, криптовалютным партнёром UFC.

Кард UFC 273.

Основной кард

Александр Волкановски — Чен Сон Джон (полулёгкий вес);

Пётр Ян — Алджэмейн Стерлинг (легчайший вес);

Гилберт Бёрнс — Хамзат Чимаев (полусредний вес);

Маккензи Дерн — Тиша Торрес (женский минимальный вес);

Алексей Олейник — Джаред Вандераа (тяжёлый вес).



Предварительный кард

Эспен Лэдд — Ракель Пеннингтон (женский легчайший вес);

Йан Гэрри — Дариан Викс (полусредний вес);

Энтони Эрнандес — Джошуа Фремд (средний вес);

Жаирзиньо Розенстрайк — Марчин Тыбура (тяжёлый вес);

Микки Галл — Майк Мэлотт (полусредний вес).



Ранние прелимы

Хулио Арсе — Даниэль Сантос (легчайший вес);

Винс Пичел — Марк Мадсен (лёгкий вес);

Пьера Родригез — Кей Хансен (женский минимальный вес).