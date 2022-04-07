UFC будет награждать бойцов бонусом по итогам голосования фанатов

UFC объявила, что, начиная с турнира UFC 273, болельщики в режиме онлайн смогут голосовать за бойцов, участвующих в карде. Три победителя, набравшие больше всего баллов в течение вечера, получат бонусы, которые будут выплачены в биткоинах. Новый бонус будет спонсироваться Crypto.com, криптовалютным партнёром UFC.
Кард UFC 273.
Основной кард
Александр Волкановски — Чен Сон Джон (полулёгкий вес);
Пётр Ян — Алджэмейн Стерлинг (легчайший вес);
Гилберт Бёрнс — Хамзат Чимаев (полусредний вес);
Маккензи Дерн — Тиша Торрес (женский минимальный вес);
Алексей Олейник — Джаред Вандераа (тяжёлый вес).
Предварительный кард
Эспен Лэдд — Ракель Пеннингтон (женский легчайший вес);
Йан Гэрри — Дариан Викс (полусредний вес);
Энтони Эрнандес — Джошуа Фремд (средний вес);
Жаирзиньо Розенстрайк — Марчин Тыбура (тяжёлый вес);
Микки Галл — Майк Мэлотт (полусредний вес).
Ранние прелимы
Хулио Арсе — Даниэль Сантос (легчайший вес);
Винс Пичел — Марк Мадсен (лёгкий вес);
Пьера Родригез — Кей Хансен (женский минимальный вес).
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