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Конору Макгрегору предъявили шесть обвинений по делу об опасном вождении

Конору Макгрегору предъявили шесть обвинений по делу об опасном вождении
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Бывшему чемпиону UFC в двух весовых категориях Конору Макгрегору было предъявлено шесть обвинений по делу об опасном вождении, сообщает Dublin Live. Спортсмена обвинили по четырём пунктам, включая вождение без страховки, вождение без лицензии и непредоставление необходимой документации. К этому были добавлены два пункта об опасном вождении.

Как сообщил адвокат спортсмена, с момента предъявления обвинений Конор предъявил свою лицензию и страховку.

Боец был освобождён под залог. Судебное разбирательство пройдёт в июне.

Напомним, Макгрегор был арестован 22 марта. У него также был временно конфискован автомобиль Bentley стоимостью € 170 тыс.

Последний бой Макгрегор провёл на состоявшемся в ночь с 10 на 11 июля мск турнире по смешанным единоборствам UFC 264. В главном поединке Конор встретился с бывшим временным чемпионом лиги в лёгком весе Дастином Порье. Порье одержал победу в первом раунде, после того как Макгрегор сломал ногу. В настоящее время Макгрегор не участвует в соревнованиях, так как проходит курс восстановления.

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