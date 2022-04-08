Алджэмейн Стерлинг на русском ответил Петру Яну на пресс-конференции перед UFC 273

32-летний американский боец UFC Алджэмейн Стерлинг по-русски ответил российскому спортсмену Петру Яну на пресс-конференции, опубликованной на YouTube-канале UFC Russia, перед их очным титульным поединком на UFC 273.

Ян: «С ним в команде риелтор и ещё один рыжий там, который много говорит просто, и всё».

Стерлинг: «Этот рыжий тебе задницу надерёт».

Ян: «Закрой рот».

Стерлинг: «Заткнись, ****», — ответил американец по-русски.

Стерлинг: «Не нравится? Не нравится, когда я так говорю, да?»

Ян: «Увидимся в субботу».

Стерлинг: «Увидим-увидим, кто будет смеяться последним».

Напомним, бой состоится в ночь с 9 на 10 апреля по московскому времени. В соглавном событии российский боец Пётр Ян поборется за титул чемпиона в легчайшем дивизионе с американцем Алджэмейном Стерлингом.

Пётр Ян показал тренировку перед боем со Стерлингом.