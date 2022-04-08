Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Битвы взглядов турнира UFC 273: онлайн-трансляция «Чемпионата» начнётся в 23:00 мск

Битвы взглядов турнира UFC 273: онлайн-трансляция «Чемпионата» начнётся в 23:00 мск
Комментарии

В ночь с 9 на 10 апреля мск на стадионе VyStar Veterans Memorial Arena в городе Джексонвилл (США) пройдёт турнир UFC 273, в главном событии которого чемпион лиги в полулёгком весе Александер Волкановски будет защищать свой титул в поединке с Корейским Зомби.

В соглавном бою турнира россиянин Пётр Ян встретится с американцем Алджэмейном Стерлингом.

Также в рамках основного карда турнира швед чеченского происхождения Хамзат Чимаев проведёт бой с Гилбертом Бёрнсом.

В раннем предварительном карде выступит россиянин Алексей Олейник, соперником которого станет Джаред Вандераа.

8 апреля в 23:00 мск на турнире пройдут традиционные стердауны с битвой взглядов и представлением всех поединков. «Чемпионат» проведёт прямую трансляцию этого мероприятия.

UFC 273: «Он обречён». Пётр Ян увидел страх в глазах Стерлинга? Видео UFC 273: «Он обречён». Пётр Ян увидел страх в глазах Стерлинга? Видео
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022