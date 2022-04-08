Битвы взглядов турнира UFC 273: онлайн-трансляция «Чемпионата» начнётся в 23:00 мск
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В ночь с 9 на 10 апреля мск на стадионе VyStar Veterans Memorial Arena в городе Джексонвилл (США) пройдёт турнир UFC 273, в главном событии которого чемпион лиги в полулёгком весе Александер Волкановски будет защищать свой титул в поединке с Корейским Зомби.
В соглавном бою турнира россиянин Пётр Ян встретится с американцем Алджэмейном Стерлингом.
Также в рамках основного карда турнира швед чеченского происхождения Хамзат Чимаев проведёт бой с Гилбертом Бёрнсом.
В раннем предварительном карде выступит россиянин Алексей Олейник, соперником которого станет Джаред Вандераа.
8 апреля в 23:00 мск на турнире пройдут традиционные стердауны с битвой взглядов и представлением всех поединков. «Чемпионат» проведёт прямую трансляцию этого мероприятия.
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