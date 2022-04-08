Битвы взглядов турнира UFC 273: онлайн-трансляция «Чемпионата» начнётся в 23:00 мск

В ночь с 9 на 10 апреля мск на стадионе VyStar Veterans Memorial Arena в городе Джексонвилл (США) пройдёт турнир UFC 273, в главном событии которого чемпион лиги в полулёгком весе Александер Волкановски будет защищать свой титул в поединке с Корейским Зомби.



В соглавном бою турнира россиянин Пётр Ян встретится с американцем Алджэмейном Стерлингом.



Также в рамках основного карда турнира швед чеченского происхождения Хамзат Чимаев проведёт бой с Гилбертом Бёрнсом.



В раннем предварительном карде выступит россиянин Алексей Олейник, соперником которого станет Джаред Вандераа.



8 апреля в 23:00 мск на турнире пройдут традиционные стердауны с битвой взглядов и представлением всех поединков. «Чемпионат» проведёт прямую трансляцию этого мероприятия.