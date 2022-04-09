Шлеменко: у Двалишвили душка не хватит заставлять Яна извиняться

Боец смешанных единоборств Александр Шлеменко не верит, что друг Алджэмейна Стерлинга Мераб Двалишвили заставит Петра Яна извиниться за сказанные на пресс-конференции слова.
«Сомнения у меня есть. Уж точно не ему заставлять извиняться. По-простому: душка не хватит заставлять извиняться, вот и всё. Численный перевес? Прекращайте, я как фотки не посмотрю, там минимум пять человек с Петей. Как будто он один. Я видел Стерлинга, два человека рядом с ним. И у Пети – по-моему, всё равнозначно. Стоит ли Петру уладить всё мирно, потому что в США всё строго? Прекращайте вы. Вон Хабиб влип в такую ситуацию, и что? Отстранение на девять месяцев – это строго? Как раз отдохнёт в отпуске. Не вижу ничего такого», – сказал Шлеменко в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Нарижным.
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