Олейник в первом раунде удушающим приёмом победил Вандеру на турнире UFC 273
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В ночь с 9 на 10 апреля мск проходит турнир по смешанным единоборствам UFC 273. В рамках основного карда россиянин Алексей Олейник встретился с представителем США Джаредом Вандераа.
Бой завершился победой Олейника в первом раунде удушающим приёмом.
В соглавном бою спортивного мероприятия сразятся российский боец смешанных единоборств, временный чемпион UFC в легчайшем весе, россиянин Пётр Ян и действующий чемпион промоушена в этом дивизионе, представитель США Алджэмейн Стерлинг.
Следить за боем Яна — LIVE:
Также в основном карде турнира встретятся шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев и бразилец Гилберт Бёрнс.
В главном бою австралиец Александр Волкановски встретится с представителем Южной Кореи Чон Чхан Соном.
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