Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Олейник в первом раунде удушающим приёмом победил Вандеру на турнире UFC 273

Олейник в первом раунде удушающим приёмом победил Вандеру на турнире UFC 273
Комментарии

В ночь с 9 на 10 апреля мск проходит турнир по смешанным единоборствам UFC 273. В рамках основного карда россиянин Алексей Олейник встретился с представителем США Джаредом Вандераа.

Бой завершился победой Олейника в первом раунде удушающим приёмом.

В соглавном бою спортивного мероприятия сразятся российский боец смешанных единоборств, временный чемпион UFC в легчайшем весе, россиянин Пётр Ян и действующий чемпион промоушена в этом дивизионе, представитель США Алджэмейн Стерлинг.

Следить за боем Яна — LIVE:

UFC 273: Пётр Ян заставит Стерлинга снова заплакать, Чимаев — устроит новое шоу? LIVE! UFC 273: Пётр Ян заставит Стерлинга снова заплакать, Чимаев — устроит новое шоу? LIVE!

Также в основном карде турнира встретятся шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев и бразилец Гилберт Бёрнс.

В главном бою австралиец Александр Волкановски встретится с представителем Южной Кореи Чон Чхан Соном.

UFC 2022. UFC 273, Джексонвилл, США
Алексей Олейник (W) - Джаред Вандера
10 апреля 2022, воскресенье. 02:30 МСК
Окончено
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022