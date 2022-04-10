Олейник в первом раунде удушающим приёмом победил Вандеру на турнире UFC 273

В ночь с 9 на 10 апреля мск проходит турнир по смешанным единоборствам UFC 273. В рамках основного карда россиянин Алексей Олейник встретился с представителем США Джаредом Вандераа.

Бой завершился победой Олейника в первом раунде удушающим приёмом.

В соглавном бою спортивного мероприятия сразятся российский боец смешанных единоборств, временный чемпион UFC в легчайшем весе, россиянин Пётр Ян и действующий чемпион промоушена в этом дивизионе, представитель США Алджэмейн Стерлинг.

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Также в основном карде турнира встретятся шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев и бразилец Гилберт Бёрнс.

В главном бою австралиец Александр Волкановски встретится с представителем Южной Кореи Чон Чхан Соном.