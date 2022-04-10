44-летний Олейник рассказал о планах на карьеру после победы в бою на турнире UFC 273

44-летний российский боец смешанных единоборств Алексей Олейник рассказал о планах на карьеру после победы над представителем США Джаредом Вандераа на турнире UFC 273.

«Я испытываю самые лучшие чувства после победы. Благодарю всех присутствующих с победой. Сколько ещё буду драться? Пять-десять лет. Этот бой я посвящаю моей любимой супруге Татьяне, которая на протяжении последних 15 лет в моём углу. Она – моя поддержка и опора», — сказал Алексей после боя.

Напомним, Олейник одержал победу в первом раунде, применив удушающим приём. Для россиянина эта победа стала 60-й в смешанных единоборствах. Также на его счету 16 поражений и одна ничья.

Следить за боем Яна — LIVE:

Вандераа, в свою очередь, потерпел восьмое поражение в карьере при 11 победах.