Кадыров отреагировал на победу Чимаева в бою с Бёрнсом

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров отреагировал на победу Хамзата Чимаева.

В ночь с 9 на 10 апреля мск проходит турнир по смешанным единоборствам UFC 273. В основном карде шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев встретился с представителем Бразилии Гилбертом Бёрнсом.



Бой завершился победой Чимаева решением судей. Эта победа стала 11-й подряд для шведского бойца.



«Доказал, что он король клетки!» — написал Кадыров после боя Чимаев — Бёрнс в своём телеграм-канале.



В главном бою австралиец Александр Волкановски встретится с представителем Южной Кореи Чон Чхан Соном.



Ранее на турнире россиянин Алексей Олейник победил представителя США Джареда Вандераа. Бой завершился в первом раунде.