Кадыров отреагировал на победу Чимаева в бою с Бёрнсом
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Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров отреагировал на победу Хамзата Чимаева.
В ночь с 9 на 10 апреля мск проходит турнир по смешанным единоборствам UFC 273. В основном карде шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев встретился с представителем Бразилии Гилбертом Бёрнсом.
Бой завершился победой Чимаева решением судей. Эта победа стала 11-й подряд для шведского бойца.
«Доказал, что он король клетки!» — написал Кадыров после боя Чимаев — Бёрнс в своём телеграм-канале.
В главном бою австралиец Александр Волкановски встретится с представителем Южной Кореи Чон Чхан Соном.
Ранее на турнире россиянин Алексей Олейник победил представителя США Джареда Вандераа. Бой завершился в первом раунде.
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