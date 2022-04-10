Харитонов — о поражении Яна: советую Пете не болтать, а больше тренироваться

Российский боец смешанных единоборств Сергей Харитонов прокомментировал поражение Петра Яна в поединке с американцем Алджэмейном Стерлингом на турнире по смешанным единоборствам UFC 273.

«Согласен с решениями судей. Первый раунд был неоднозначным, обычно в равном раунде победу отдают чемпиону. Второй и третий выиграл Стерлинг в одну калитку, а четвёртый и пятый выиграл Ян. Даже при равном количестве победу отдают чемпиону.

Здесь всё чётко. Нет никакого неправильного судейства. Я Пете советую не болтать, а больше тренироваться. Это мы, которым по 40, 41, 42 года, на закате карьеры можем что-то болтать, а ему надо больше тренироваться», — сказал Харитонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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