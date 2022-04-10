Нганну — о бое Чимаева с Бёрнсом: этот поединок просто показывает, как хорош Усман
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Чемпион UFC в тяжёлом весе Франсис Нганну поделился мнением о поединке Хамзата Чимаева и Гилберта Бёрнса.
«Этот бой просто показывает, насколько хорош Камару Усман. Если вы смотрели его бой против Бёрнса, то понимаете это», – написал Нганну в социальных сетях.
Хамзат Чимаев одержал победу над Гилбертом Бёрнсом единогласным решением судей в поединке основного карда на UFC 273. Эта победа стала для Борза 11-й кряду. И впервые в своей карьере Хамзат провёл больше двух раундов. По итогам турнира поединок Чимаева и Бёрнса был признан лучшим боем вечера.
В мэйн-ивенте турнира Алекс Волкановски нокаутировал Корейского Зомби, а в соглавном событии вечера Алджэмейн Стерлинг раздельным решением одолел Петра Яна.
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