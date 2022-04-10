Шлеменко: для меня бой выиграл Ян, для судей — Стерлинг

Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко прокомментировал поражение Петра Яна в поединке с американцем Алджэмейном Стерлингом на турнире по смешанным единоборствам UFC 273.

«Если брать чисто человеческое отношение, конечно, считаю, что Петя выиграл. Бой был близким, очень равным. Что один, что второй могли выиграть.

Для меня Петя этот бой выиграл, для судей выиграл Стерлинг. Однозначно у судей есть понимание, что пояс у чемпиона надо отнимать более уверенно. Не только в ММА, а вообще в спорте. Чемпион всегда фаворит. Тем более, если это свой чемпион», — сказал Шлеменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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