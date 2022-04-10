«Выигрывать надо так, чтобы никто не сомневался». Костя Цзю высказался о поражении Яна

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе Константин Цзю прокомментировал поражение Петра Яна в поединке с американцем Алджэмейном Стерлингом на турнире по смешанным единоборствам UFC 273.

«Первый раунд всегда очень ровный, как оно и получилось. Некоторые судьи отдали его Пете, а второй и третий раунды он проиграл. Почему так произошло? За счёт большей активности соперника, движения. Я в целом согласен с судьями. То, как показали судьи, так оно и есть в действительности. Бой был ровный. Можно было отдать преимущество в любую сторону.

Учитывая, что Пётр Ян из России и выступает в Америке… А как по-другому? Всё закономерно. Надо выигрывать так, чтобы никто не сомневался, чтобы ни у кого не возникало вопросов.

Я бы очень хотел увидеть третий бой Петра с Алджэмейном. Мне очень интересно смотреть такие поединки. Мы с Петей обязательно свяжемся, чтобы ударно поработать с ним над определёнными вещами», — сказал Цзю в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

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