Тактаров заявил, что Ковингтон для Чимаева слабее, чем Бёрнс

Победитель турнира UFC 6, ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров считает, что американский боец Колби Ковингтон является более удобным соперником для шведа чеченского происхождения Хамзата Чимаева, нежели бразилец Гилберт Бёрнс, победу в поединке с которым он одержал на турнире UFC 273.
«Для Хамзата Ковингтон слабее, чем Бёрнс. Гилберт — тяжёлый соперник. Наверное, самый сложный соперник в карьере, который был и будет. В этом плане бразильцы — молодцы. Многие из них рождены, чтобы драться. Хамзат более интеллигентный человек, поэтому надеюсь, что следующие бои будет выстраивать более грамотно в тактическом плане», — сказал Тактаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
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