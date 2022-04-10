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Тактаров заявил, что Ковингтон для Чимаева слабее, чем Бёрнс

Тактаров заявил, что Ковингтон для Чимаева слабее, чем Бёрнс
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Победитель турнира UFC 6, ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров считает, что американский боец Колби Ковингтон является более удобным соперником для шведа чеченского происхождения Хамзата Чимаева, нежели бразилец Гилберт Бёрнс, победу в поединке с которым он одержал на турнире UFC 273.

«Для Хамзата Ковингтон слабее, чем Бёрнс. Гилберт — тяжёлый соперник. Наверное, самый сложный соперник в карьере, который был и будет. В этом плане бразильцы — молодцы. Многие из них рождены, чтобы драться. Хамзат более интеллигентный человек, поэтому надеюсь, что следующие бои будет выстраивать более грамотно в тактическом плане», — сказал Тактаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

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