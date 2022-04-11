Сехудо: Ян был похож на черепаху на спине

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо высказался о поражении россиянина Петра Яна, которое он потерпел в поединке с представителем США Алджэмейном Стерлингом на турнире UFC 273. Ян проиграл Стерлингу раздельным решением судей по итогам пяти раундов, не сумев вернуть себе чемпионский пояс.



«Я много подтрунивал над Стерлингом, но он это заслужил, я рад за него. Прежде всего рад, что он победил, но был рад и увидеть все недостатки Петра Яна, о которых я говорил. Его легко перевести в партер и контролировать. Он хорошо смотрится на ногах, но когда ты перевёл его на землю, ты начинаешь выбрасывать локти и колени. Ян выглядел как картофелина. Он был похож на черепаху на спине. Он не мог подняться, не мог двигаться», — сказал Сехудо в эфире своего подкаста.



В общей сложности в ММА Ян провёл 19 боёв, одержав в них 16 побед, семь из которых были добыты нокаутами. Что касается Стерлинга, то это был его 24-й поединок. Победа в бою с Яном стала для Алджэмейна 21-й в карьере.

Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».