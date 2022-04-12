«Я побеждал чемпиона UFC на коротком уведомлении». Соперник Немкова ответил критикам

Американский боец смешанных единоборств Кори Андерсон напомнил критикам о том, что он побеждал действующего чемпиона UFC Гловейра Тейшейру, а также Яна Блаховича.
Напомним, титульный поединок между россиянином Вадимом Немковым и Андерсоном состоится на турнире Bellator 277.
«Люди могут говорить, что хотят, но я побеждал чемпиона UFC на коротком уведомлении.
Да, я был в нокауте, люди бывают в нокауте, и ты можешь попасться Яну Блаховичу. Но если вернуться назад и посмотреть наш с ним первый бой, то вы увидите, что я его гонял его по октагону. Это был самый легкий бой в моей жизни, если честно. Я валил его направо и налево. На второй бой с ним я вышел слишком самоуверенным, играл в игры и думал, что, раз я побеждал этого чувака раньше, то сделаю легко это и сейчас. Это мне дорого обошлось. Если я буду выходить на бой серьёзно и делать то, что я делаю, я буду непобедим», — приводит слова Андерсона BJ Penn.
- 12 апреля 2022
-
14:19
-
13:26
-
12:34
-
11:38
-
10:59
-
10:30
-
09:12
-
06:43
-
03:20
-
01:54
-
00:58
- 11 апреля 2022
-
23:40
-
22:55
-
21:59
-
20:50
-
19:42
-
18:54
-
17:45
-
16:21
-
15:14
-
14:34
-
13:11
-
12:31
-
11:33
-
10:18
-
09:15
-
03:23
-
00:30
- 10 апреля 2022
-
23:54
-
22:13
-
21:34
-
19:59
-
19:28
-
18:23
-
17:59