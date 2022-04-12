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«Я побеждал чемпиона UFC на коротком уведомлении». Соперник Немкова ответил критикам

«Я побеждал чемпиона UFC на коротком уведомлении». Соперник Немкова ответил критикам
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Американский боец смешанных единоборств Кори Андерсон напомнил критикам о том, что он побеждал действующего чемпиона UFC Гловейра Тейшейру, а также Яна Блаховича.

Напомним, титульный поединок между россиянином Вадимом Немковым и Андерсоном состоится на турнире Bellator 277.

«Люди могут говорить, что хотят, но я побеждал чемпиона UFC на коротком уведомлении.

Да, я был в нокауте, люди бывают в нокауте, и ты можешь попасться Яну Блаховичу. Но если вернуться назад и посмотреть наш с ним первый бой, то вы увидите, что я его гонял его по октагону. Это был самый легкий бой в моей жизни, если честно. Я валил его направо и налево. На второй бой с ним я вышел слишком самоуверенным, играл в игры и думал, что, раз я побеждал этого чувака раньше, то сделаю легко это и сейчас. Это мне дорого обошлось. Если я буду выходить на бой серьёзно и делать то, что я делаю, я буду непобедим», — приводит слова Андерсона BJ Penn.

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