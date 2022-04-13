Хельвани объяснил возможную причину отсутствия Забита Магомедшарипова в UFC

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Инсайдер Ариэль Хельвани назвал возможную причину отсутствия Забита Магомедшарипова в UFC.
«Вероятно, самое большое «что если» в истории UFC – это Забит, который просто исчез. Я поспрашивал, навёл справки, и мне сказали, что возможно, причина заключается в моральной религиозной дилемме, с которой он столкнулся. Он очень религиозен и, похоже, пришёл к тому, что больше не хотел этим заниматься.
Его брат дерётся, и он ему секундирует, что, на мой взгляд, довольно интересно, но очевидно, что все люди разные. Забит пришёл к тому, что решил: «Нет, это не для меня». Это то, что мне сказали. Вероятно, мы так и будем гадать, чего он мог достичь в своей карьере, потому что его потолок был очень высок», — приводит слова Хельвани RedFury MMA со ссылкой на эфир программы MMA Hour.
Напомним, Забита Магомедшарипова официально исключили из рейтинга полулегковесов UFC. Предполагается, что соответствующее решение было принято из-за того, что Магомедшарипов слишком долго не выходил в октагон. Последний на данный момент поединок Забита состоялся в ноябре 2019 года. Тогда на турнире в Москве он решением судей победил Келвина Каттара. На счету 30-летнего Магомедшарипова 18 побед и одно поражение в смешанных единоборствах.
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