Лиана Джоджуа: моя цель — вернуться в UFC

Грузинский боец смешанных единоборств Лиана Джоджуа высказалась о своих будущих планах.



«Честно признаться, у меня нет планов на чемпионство в данной организации (Ares FC). Для меня важнее встать на тропу побед и затем вернуться в UFC. Моя цель – вернуться в UFC. У меня не долгосрочный контракт. Я не привязана к промоушену. Это сделано для того, чтобы у меня были возможности после этого боя выступать и в других организациях», — приводит слова Лианы Джоджуа Metaratings.



27-летняя Лиана Джоджуа выступает в смешанных единоборствах с 2015 года. Последним поединком Лианы был бой с представительницей США Кортни Кейси на турнире UFC Вегас 42, состоявшемся в ночь с 13 на 14 ноября мск. Противостояние продлилось все три раунда, по итогам которых судьи единогласно отдали победу Кейси. 17 ноября Джоджуа была исключена из ростера UFC.



Следующий бой Джоджуа проведёт с чемпионкой Open FC Дарьей Железняковой в рамках турнира Ares FC 6.

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