Лиана Джоджуа: моя цель — вернуться в UFC

Грузинский боец смешанных единоборств Лиана Джоджуа высказалась о своих будущих планах.
«Честно признаться, у меня нет планов на чемпионство в данной организации (Ares FC). Для меня важнее встать на тропу побед и затем вернуться в UFC. Моя цель – вернуться в UFC. У меня не долгосрочный контракт. Я не привязана к промоушену. Это сделано для того, чтобы у меня были возможности после этого боя выступать и в других организациях», — приводит слова Лианы Джоджуа Metaratings.
27-летняя Лиана Джоджуа выступает в смешанных единоборствах с 2015 года. Последним поединком Лианы был бой с представительницей США Кортни Кейси на турнире UFC Вегас 42, состоявшемся в ночь с 13 на 14 ноября мск. Противостояние продлилось все три раунда, по итогам которых судьи единогласно отдали победу Кейси. 17 ноября Джоджуа была исключена из ростера UFC.
Следующий бой Джоджуа проведёт с чемпионкой Open FC Дарьей Железняковой в рамках турнира Ares FC 6.
- 13 апреля 2022
-
23:31
-
22:49
-
21:58
-
20:06
-
18:55
-
17:38
-
16:30
-
15:38
-
14:35
-
13:57
-
13:13
-
12:22
-
11:08
-
10:17
-
09:15
-
08:53
-
00:52
-
00:24
- 12 апреля 2022
-
23:26
-
23:01
-
22:30
-
21:27
-
21:06
-
20:13
-
19:07
-
18:21
-
17:31
-
16:58
-
16:32
-
15:30
-
14:19
-
13:26
-
12:34
-
11:38
-
10:59