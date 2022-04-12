Экс-боец UFC Лиана Джоджуа узнала имя следующей соперницы

Грузинский боец смешанных единоборств Лиана Джоджуа проведёт поединок с чемпионкой Open FC Дарьей Железняковой в рамках Ares FC 6. Спортивное мероприятие состоится 20 мая в Париже (Франция).
27-летняя Лиана Джоджуа выступает в смешанных единоборствах с 2015 года. Последним поединком Лианы был бой с представительницей США Кортни Кейси на турнире UFC Вегас 42, состоявшемся в ночь с 13 на 14 ноября мск. Противостояние продлилось все три раунда, по итогам которых судьи единогласно отдали победу Кейси. 17 ноября Джоджуа была исключена из ростера UFC.
В активе Железняковой в ММА шесть побед, четыре из которых были добыты нокаутом, и ноль поражений. В последнем бою Дарья нокаутировала Мауретту Ибраеву в рамках Open FC 15, после чего и завоевала титул чемпионки промоушена.
Лиана Джоджуа оказалась недовольна силой своего удара:
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