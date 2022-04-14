Харитонов: Ян ничего не сделал для победы над Стерлингом

Российский боец смешанных единоборств Сергей Харитонов снова высказался о поединке между россиянином Петром Яном и американцем Алджэмейном Стерлингом.



«Никогда он мне не позвонит. У нас и телефонов нет общих. Я ему говорю как человек постарше, который прошёл этот жизненный путь. Ему ещё 30 нет, а мне в этом году будет 42. Я до сих пор выступаю. Посмотрим, сможет ли он в 42 года выйти в клетку и что-то где-то показать. Нынешняя молодёжь выскочила где-то и делает из себя суперзвёзд. Это звёздная болезнь. Петра она не обошла стороной. Повторюсь. Добился – красавец, молодец! Тебя все поддерживают. И я в том числе. Я же вижу, когда люди отрываются от земли. Если ты говоришь, то делай. Если ты сказал, что ты этого Стерлинга разорвёшь, раскатаешь по клетке, – делай. Ты же не сделал. Всё было в этом бою под диктовку Стерлинга. Ты ничего не сделал для победы. Ты отработал в стандартном режиме», — приводит слова Харитонова «РБ-Спорт».



Поединок Стерлинга и Яна проходил на турнире UFC 273. Алджэмейн защитил чемпионский пояс, одержав победу раздельным судейским решением. Двое из троих судей отдали победу американцу со счётом 48-47, третий судья с тем же результатом насчитал победу Яна.