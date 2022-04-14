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Харитонов: Ян ничего не сделал для победы над Стерлингом

Харитонов: Ян ничего не сделал для победы над Стерлингом
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Российский боец смешанных единоборств Сергей Харитонов снова высказался о поединке между россиянином Петром Яном и американцем Алджэмейном Стерлингом.

«Никогда он мне не позвонит. У нас и телефонов нет общих. Я ему говорю как человек постарше, который прошёл этот жизненный путь. Ему ещё 30 нет, а мне в этом году будет 42. Я до сих пор выступаю. Посмотрим, сможет ли он в 42 года выйти в клетку и что-то где-то показать. Нынешняя молодёжь выскочила где-то и делает из себя суперзвёзд. Это звёздная болезнь. Петра она не обошла стороной. Повторюсь. Добился – красавец, молодец! Тебя все поддерживают. И я в том числе. Я же вижу, когда люди отрываются от земли. Если ты говоришь, то делай. Если ты сказал, что ты этого Стерлинга разорвёшь, раскатаешь по клетке, – делай. Ты же не сделал. Всё было в этом бою под диктовку Стерлинга. Ты ничего не сделал для победы. Ты отработал в стандартном режиме», — приводит слова Харитонова «РБ-Спорт».

Поединок Стерлинга и Яна проходил на турнире UFC 273. Алджэмейн защитил чемпионский пояс, одержав победу раздельным судейским решением. Двое из троих судей отдали победу американцу со счётом 48-47, третий судья с тем же результатом насчитал победу Яна.

«Он приехал, чего ещё?» Харитонов еле дожил до гонга, этого хватило для победы «Он приехал, чего ещё?» Харитонов еле дожил до гонга, этого хватило для победы
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