Дави Рамос встретится с Артёмом Резниковым в четвертьфинале Гран-при ACA

Лига ACA продолжает раскрывать сетку Гран-при легковесов с призовым фондом около $ 1 млн. 17 июня в четвертьфинале престижнейшего турнира бразилец Дави Рамос сойдётся с Артёмом Резниковым. Бой пройдёт на ACA 140 в Сочи в RED ARENA. Об этом сообщил президент лиги Алексей Яценко.



33-летний Дави Рамос по прозвищу Тасманийский дьявол с 2017 года выступал в UFC, имеет в активе 10 побед при 4 поражениях. В активе 30-летнего Резникова из Казахстана — 22 победы и 6 поражений.



Ранее на 138-м турнире организации уже определился первый полуфиналист: Юсуф Раисов одержал победу единогласным решением судей над бразильцем Хакраном Диасом. Следующий полуфиналист станет известен 21 мая в Москве: на ACA 139 россиянин Эдуард Вартанян подерётся с американцем Луисом Пеньей.