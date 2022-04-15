Василевский дал прогноз на бой Немков — Андерсон
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Известный российский боец Вячеслав Василевский поделился мнением о фаворите в предстоящем поединке, в ходе которого встретятся его соотечественник Вадим Немков и американец Кори Андерсон.
«Думаю, что Вадим выиграет в этой ситуации. В сегодняшнее время он более мотивирован, более подготовлен, более заряжен. Желательно конечно, чтобы Вадим это сделал досрочно, чтобы ни у кого не возникло вопросов», — сказал Василевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Денисом Дорофеевым.
Напомним, титульный поединок Немкова и Андерсона состоится на турнире по смешанным единоборствам Bellator 277, который пройдёт в ночь с 15 на 16 апреля по московскому времени.
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