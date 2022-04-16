Вадим Немков госпитализирован после боя с Кори Андерсоном

Российский боец Bellator Вадим Немков был доставлен в больницу после поединка с представителем США Кори Андерсоном. Об этом информирует MMA Junkie.



Немков и Андерсон встречались на турнире по смешанным единоборствам Bellator 277, состоявшемся в ночь на 16 апреля мск. Вадим, напомним, получил рассечение левой брови после удара головой со стороны Андерсона. Бой в итоге был признан несостоявшимся. Вскоре пресс-служба Bellator представила судейские карточки, по которым видно, что первый раунд был за россиянином, а второй — за его соперником. До остановки боя была ничья. 29-летний Немков является действующим чемпионом промоушена. На его счету 14 побед при двух поражениях. 32-летний Андерсон одержал 16 побед при пяти поражениях.

Служил в ГРУ, стал чемпионом Bellator. Факты о Вадиме Немкове: