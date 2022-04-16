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Андерсон обозначил позицию относительно реванша с Немковым

Андерсон обозначил позицию относительно реванша с Немковым
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Американский боец ММА Кори Андерсон высказался о возможности организации реванша с представителем России Вадимом Немковым. Бойцы встречались на турнире Bellator 277, состоявшемся в ночь на 16 апреля мск. Бой был приостановлен досрочно и признан несостоявшимся после того, как американец нарушил правила: в одном из эпизодов Андерсон ударил головой российского бойца, нанеся ему рассечение левой брови.

«Я бы хотел получить реванш как можно скорее. Но сначала мы должны залечить раны. Вы видели его рассечение, там большая и глубокая сечка. Ему не обойтись без хирургического вмешательства. Я уверен, что он будет оттягивать реванш настолько долго, насколько это возможно. Возможно, даже до 2023 года», — заявил Андерсон на пресс-конференции после боя.

Служил в ГРУ, стал чемпионом Bellator. Факты о Вадиме Немкове:

Немков не победил, но сохранил пояс. И это идеальный расклад в его ситуации Немков не победил, но сохранил пояс. И это идеальный расклад в его ситуации
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