Судьи отдали победу Борральо над Омаргаджиевым, несмотря на проведённый запрещённый приём

29-летний бразильский боец Кайо Борральо сумел добиться победы над россиянином Гаджи Омаргаджиевым в соглавном бою турнира UFC Vegas 51, несмотря на проведённый запрещённый приём.

В конце третьего раунда Борральо нанёс удар коленом по Омаргаджиеву, когда рука россиянина ещё была на канвасе, что делать было запрещено, так как российский боец имел три точки опоры. Судья Дэн Миральотта объявил фол и отобрал одно очко у бразильца.

Когда Омаргаджиев не смог продолжить бой, поединок был остановлен, однако затем Миральотта назвал удар Борральо «случайным фолом», что отдало решение в руки судей. Все три официальных лица отдали победу бразильцу счетом 29-27, таким образом он взял верх в противостоянии техническим решением судей.

Отметим, что этот бой был дебютным на UFC для обоих бойцов. Ранее они преодолели отбор через Dana White's Contender Series. Это поражение стало первым для Омаргаджиева в карьере ММА при 11 победах. У его оппонента – 11 побед и одно поражение.