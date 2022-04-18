Жорж Сен-Пьер — о Нике Диазе: никогда не знаешь, драться он идёт или поговорить

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, канадец Жорж Сен-Пьер рассказал о встрече с бывшим соперником, американским ветераном Ником Диазом, перед его выступлением на турнире UFC 266.

«Мы столкнулись, и он пошёл на меня, а с Ником Диазом никогда не знаешь, чего ожидать, и я встал в стойку. Потому что не знал, хочет ли он драться со мной или поговорить. Когда он протянул мне руку, то я подумал: «Оу, отлично», – и пожал её.

Ник – один из тех парней, которые очень легко начинают считать бои личным. Что бы я в своё время ему ни говорил, я не хотел его задеть. У меня никогда не было неприязни к нему и кому-то другому из парней. Я всегда относился к спорту как к бизнесу», – цитирует Сен-Пьера MMAFighting со ссылкой на подкаст Ариэля Хельвани.