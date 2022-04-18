Жорж Сен-Пьер — о Нике Диазе: никогда не знаешь, драться он идёт или поговорить
Поделиться
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, канадец Жорж Сен-Пьер рассказал о встрече с бывшим соперником, американским ветераном Ником Диазом, перед его выступлением на турнире UFC 266.
«Мы столкнулись, и он пошёл на меня, а с Ником Диазом никогда не знаешь, чего ожидать, и я встал в стойку. Потому что не знал, хочет ли он драться со мной или поговорить. Когда он протянул мне руку, то я подумал: «Оу, отлично», – и пожал её.
Ник – один из тех парней, которые очень легко начинают считать бои личным. Что бы я в своё время ему ни говорил, я не хотел его задеть. У меня никогда не было неприязни к нему и кому-то другому из парней. Я всегда относился к спорту как к бизнесу», – цитирует Сен-Пьера MMAFighting со ссылкой на подкаст Ариэля Хельвани.
Комментарии
- 18 апреля 2022
-
20:38
-
20:02
-
18:57
-
17:40
-
16:59
-
15:33
-
14:40
-
13:43
-
12:54
-
11:55
-
10:48
-
09:32
-
00:20
- 17 апреля 2022
-
22:40
-
21:50
-
20:43
-
19:57
-
18:52
-
17:18
-
15:53
-
14:26
-
13:38
-
12:59
-
12:21
-
11:20
-
10:41
-
10:22
-
09:47
-
09:14
-
08:37
-
08:24
-
08:09
-
07:50
-
07:36
-
07:09
Партнерский контент