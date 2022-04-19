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«Лёгкие деньги для него». Сехудо назвал фаворита боя Джонса с Миочичем

«Лёгкие деньги для него». Сехудо назвал фаворита боя Джонса с Миочичем
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо поделился мыслями по поводу фаворита в возможном поединке между известными бойцами ММА Джоном Джонсом и Стипе Миочичем.

«Я бы поставил на Джона просто потому, что всё, что есть у Стипе, есть и у него, но у самого Джона это получается лучше. Если бы он дрался с Фрэнсисом Нганну, я был бы немного осторожнее с прогнозами, учитывая ту мощь, которой обладает Фрэнсис. Сила Нганну – что-то экстраординарное. Но что касается боя со Стипе, то я бы предпочёл Джонса. Думаю, это будут лёгкие деньги для него», — приводит слова Сехудо MMAJunkie, ссылаясь на его выступление на канале The Triple C & Schmo Show в YouTube.

Джон Джонс потренировался в стрельбе из пистолета и винтовки:

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