Бывший чемпион Bellator перешёл в промоушен Хабиба

Бывший чемпион Bellator в легчайшем весе, бразилец Эдуардо Дантас подписал контракт с промоушеном Eagle FC, принадлежащим экс-чемпиону UFC в лёгком весе, россиянину Хабибу Нурмагомедову. Об этом сообщает пресс-служба Eagle FC.



Что касается дебюта Дантаса в лиге Хабиба, то ясности в этом вопросе пока нет.



В общей сложности в активе Эдуардо 30 поединков, в 23 из которых он праздновал победы (5 раз нокаутами) и 7 раз терпел поражения. Недавно Дантас нокаутировал представителя Мексики Хосе Алдая на турнире FAC 12 в Миссури (США). Предполагалось, что он сможет заключить контракт с UFC. Однако в промоушене Даны Уайта в итоге приняли решение не заключать соглашение с бразильским бойцом.