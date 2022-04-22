Появилось видео драки Майка Тайсона с пассажиром самолёта
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На канале TMZSports в YouTube появилась видеозапись, на кадрах которой демонстрируется скандальная ситуация, в которую попал бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Майк Тайсон. Майк, находясь в самолёте, ударил одного из пассажиров.
Видео можно посмотреть на канале TMZSports в YouTube. Права на видео принадлежат TMZ.
Инцидент случился 20 апреля. Тайсон собирался отправиться из Сан-Франциско во Флориду. Перед отправлением рейса Майк фотографировался со всеми желающими. При этом молодой человек, который сидел за ним, настойчиво пытался завязать диалог с бывшим боксёром. Тайсон попросил его успокоиться, а после того, как слова не оказали должного эффекта, несколько раз ударил того по лицу.
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