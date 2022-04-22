Хрюнов: Фьюри должен побеждать всяких Уайтов, не вставая с дивана

Известный российский промоутер Владимир Хрюнов высказался о предстоящем поединке между британскими боксёрами Тайсоном Фьюри и Диллианом Уайтом.



«Фаворит, конечно, Тайсон. Диллиану Уайту вообще очень повезёт, что он выйдет в ринг против такого соперника. А Тайсон Фьюри должен побеждать всяких таких Диллианов, не вставая с дивана.

Тайсон столько всего сделал в боксе и таких высот достиг, что может в любой момент прекратить. И вообще, у цыган может настать день, когда что-то нецыганское может показаться ему совершенно незначительным и неважным. Но я бы не был категоричен по поводу его ухода. Может, это маркетинг. Он знает, что мы по нему начнём скучать. А он умеет обращать внимание на себя. Возможно, он решил завязать с боксом из-за истории о дружбе с криминальным человеком. Всё может быть», — приводит слова Хрюнова Legalbet.

Бой Фьюри и Уайта состоится в ночь с 23 на 24 апреля мск в Лондоне на стадионе «Уэмбли».

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