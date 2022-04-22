Mash: Новосёлов в СИЗО определен в категорию людей, с которыми «запрещено общаться»

Российский боец смешанных единоборств Максим Новосёлов оказался не в лучшем положении в СИЗО, сообщает телеграм-канал Mash. Как сообщает источник, Новосёлов попал в список заключённых, с которыми «запрещено общаться».
«Уважаемые люди из СИЗО №3 на Пресне сообщают: 48-летний спортсмен внезапно, но заслуженно определен в категорию людей, с которыми запрещено общаться. Из-за его предполагаемого сотрудничества с администрацией Челябинской ИК №15, где Новоселов отбывал наказание. И по указанию руководства воспитывал новоприбывших. «Завхозил», понятнее говоря.
Информация эта оперативно долетела до 203-й камеры, где интеллигенты не одобрили такое сотрудничество. Новосёлова отселили в угол, где он вынужден сидеть полтинником, тихо лабать на венике и катать шашки из хлеба. Плюс статья за изнасилование – не в пользу Максима», — сообщает Mash.
Напомним, Новосёлов по решению суда арестован до 27 мая. Бойцу были предъявлены обвинения по статьям «Изнасилование» и «Иные насильственные действия сексуального характера».
По версии следствия, Новосёлов и его предполагаемая жертва познакомились в мытищинском баре «Руки вверх». Оттуда они компанией поехали в караоке, а после предложили девушкам довезти их домой. По дороге машина свернула в лесопарковую зону, где боец избил и попытался изнасиловать свою 18-летнюю спутницу. Об этом полиции рассказала подруга девушки.
Новосёлов свою вину не признаёт.
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