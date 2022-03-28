Бойца ММА Новосёлова, обвиняемого в изнасиловании, арестовали на два месяца

Российский боец смешанных единоборств Максим Новосёлов по решению суда арестован до 27 мая, сообщает телеграм-канал Mash. Новосёлову были предъявлены обвинения по статьям «Изнасилование» и «Иные насильственные действия сексуального характера».
По версии следствия, Новосёлов и его предполагаемая жертва познакомились в мытищинском баре «Руки вверх». Оттуда они компанией поехали в караоке, а после предложили девушкам довезти их домой. По дороге машина свернула в лесопарковую зону, где боец избил и попытался изнасиловать свою 18-летнюю спутницу. Об этом полиции рассказала подруга девушки.
Новосёлов свою вину не признаёт.
Напомним, не так давно Новосёлов провёл поединок с бойцом смешанных единоборств Максом «Топором» Щербаковым, одолев его нокаутом. После боя Щербаков подрался с помощником тренера.
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