Бойца ММА Новосёлова, обвиняемого в изнасиловании, арестовали на два месяца

Российский боец смешанных единоборств Максим Новосёлов по решению суда арестован до 27 мая, сообщает телеграм-канал Mash. Новосёлову были предъявлены обвинения по статьям «Изнасилование» и «Иные насильственные действия сексуального характера».



По версии следствия, Новосёлов и его предполагаемая жертва познакомились в мытищинском баре «Руки вверх». Оттуда они компанией поехали в караоке, а после предложили девушкам довезти их домой. По дороге машина свернула в лесопарковую зону, где боец избил и попытался изнасиловать свою 18-летнюю спутницу. Об этом полиции рассказала подруга девушки.



Новосёлов свою вину не признаёт.



Напомним, не так давно Новосёлов провёл поединок с бойцом смешанных единоборств Максом «Топором» Щербаковым, одолев его нокаутом. После боя Щербаков подрался с помощником тренера.

Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».