Адвокат избитого Майком Тайсоном пассажира сделал заявление

Мужчина, которого в самолёте ударил бывший чемпион мира по боксу Майк Тайсон, нанял адвоката. Им стал Мэтт Морган, уже предположивший, что вскоре дело может начать рассматривать суд.
«Наш клиент — большой поклонник Майка Тайсона. И, когда Майк сел в самолёт, он был очень взволнован. Поначалу их общение было сердечным. Но в какой-то момент мистер Тайсон перегнул палку. Всей этой ситуации можно было бы избежать, просто связавшись со стюардессой. Наш клиент отрицает, что бросил бутылку с водой до того, как его ударил мистер Тайсон», — приводит слова Моргана TMZ.
Ранее сообщалось, что потерпевшего зовут Мелвин Таунсенд III и ему 36 лет. Ранее он был осуждён за мошенничество, кражу в крупном размере, кражу со взломом, хранение запрещённых веществ и торговлю краденым.
Дана Уайт отреагировал на избиение Тайсоном мужчины в самолёте:
- 23 апреля 2022
-
11:59
-
11:07
-
10:41
-
09:55
-
09:13
-
08:00
-
07:52
-
07:11
-
00:11
- 22 апреля 2022
-
23:40
-
22:46
-
21:55
-
20:00
-
19:29
-
19:18
-
17:51
-
17:00
-
16:45
-
16:08
-
15:45
-
15:12
-
14:17
-
14:00
-
13:32
-
12:31
-
12:07
-
11:59
-
11:45
-
11:09
-
11:04
-
10:14
-
09:55
-
09:15
-
01:58
-
00:56