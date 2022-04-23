Адвокат избитого Майком Тайсоном пассажира сделал заявление

Мужчина, которого в самолёте ударил бывший чемпион мира по боксу Майк Тайсон, нанял адвоката. Им стал Мэтт Морган, уже предположивший, что вскоре дело может начать рассматривать суд.



«Наш клиент — большой поклонник Майка Тайсона. И, когда Майк сел в самолёт, он был очень взволнован. Поначалу их общение было сердечным. Но в какой-то момент мистер Тайсон перегнул палку. Всей этой ситуации можно было бы избежать, просто связавшись со стюардессой. Наш клиент отрицает, что бросил бутылку с водой до того, как его ударил мистер Тайсон», — приводит слова Моргана TMZ.



Ранее сообщалось, что потерпевшего зовут Мелвин Таунсенд III и ему 36 лет. Ранее он был осуждён за мошенничество, кражу в крупном размере, кражу со взломом, хранение запрещённых веществ и торговлю краденым.

Дана Уайт отреагировал на избиение Тайсоном мужчины в самолёте: