Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Сайборг провела четвёртую успешную защиту титула Bellator, одолев в реванше Бленкоу

Сайборг провела четвёртую успешную защиту титула Bellator, одолев в реванше Бленкоу
Комментарии

В ночь с 23 на 24 апреля мск в Гонолулу (Гавайи, США) прошёл турнир Bellator 279. Главным событием спортивного мероприятия стал поединок между чемпионкой промоушена в полулёгком весе Крис Сайборг из Бразилии и представительницей Австралии Арлен Бленкоу.

Бой продлился все пять раундов и завершился победой Сайборг единогласным решением судей.

Это был бой-реванш соперниц. В предыдущем противостоянии, состоявшемся в 2020 году, победу праздновала также Сайборг. Крис уже в четвёртый раз защитила титул чемпионки в полулёгкой весовой категории. В активе Сайборг 29 боёв, в которых она одержала 26 побед и потерпела два поражения, а один поединок был признан несостоявшимся.

В соглавном бою американец Рауфон Стотс нокаутировал соотечественника Хуана Арчулету.

Снегурочка, Баба-яга и Дюймовочка. Сказочные персонажи ММА. Часть 2-я Снегурочка, Баба-яга и Дюймовочка. Сказочные персонажи ММА. Часть 2-я
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022