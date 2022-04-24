Сайборг провела четвёртую успешную защиту титула Bellator, одолев в реванше Бленкоу

В ночь с 23 на 24 апреля мск в Гонолулу (Гавайи, США) прошёл турнир Bellator 279. Главным событием спортивного мероприятия стал поединок между чемпионкой промоушена в полулёгком весе Крис Сайборг из Бразилии и представительницей Австралии Арлен Бленкоу.
Бой продлился все пять раундов и завершился победой Сайборг единогласным решением судей.
Это был бой-реванш соперниц. В предыдущем противостоянии, состоявшемся в 2020 году, победу праздновала также Сайборг. Крис уже в четвёртый раз защитила титул чемпионки в полулёгкой весовой категории. В активе Сайборг 29 боёв, в которых она одержала 26 побед и потерпела два поражения, а один поединок был признан несостоявшимся.
В соглавном бою американец Рауфон Стотс нокаутировал соотечественника Хуана Арчулету.
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