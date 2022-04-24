Тактаров: если бы Фьюри промазал апперкот, второго шанса могло не быть

Бывший чемпион UFC Олег Тактаров поделился впечатлениями от поединка британских боксёров Тайсона Фьюри и Диллиана Уайта.
«Если раньше Тайсон Фьюри устраивал шоу – в одном бою специально два раза упал – то в этом он решил ничего не устраивать, просто нокаутировал, и всё. Готовил этот апперкот достаточно долго, локти соперника были открыты как раз для этого апперкота весь бой. Тайсон один раз ударил и не промазал. Потому что, если бы он промазал, второго шанса могло бы уже не быть.
Закончил с боксом? Это, знаете, как дела пойдут. У цыган главное свобода, но что-то он успел понакупать – чтобы поддерживать эту маленькую империю финансовую, надо будет деньги зарабатывать. Тем более что шоумен он классный, они могут с Нганну что-нибудь устроить – такое, что готовиться не надо будет особо сильно», – сказал Тактаров в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Нарижным.
Напомним, бой Фьюри и Уайта проходил в ночь с 23 на 24 апреля мск в Лондоне. Поединок завершился победой Тайсона нокаутом в шестом раунде.
«Не называйте меня Кличко – это оскорбление». Откровенный Фьюри:
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