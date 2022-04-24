Цзю: бой Фьюри с Нганну по «гибридным правилам» — полный бред

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе Константин Цзю поделился мнением о возможном поединке Тайсона Фьюри против Фрэнсиса Нганну. Сообщалось, что бой может состояться по правилам бокса в перчатках для ММА.



«Что значит «гибридные правила»? Бокс в перчатках для ММА? Полный бред. Я сторонник бокса, никаких гибридных правил, эти новшества мне совсем не нравятся. Шансы у Нганну по правилам бокса? Сильно не следил за ним, поэтому не могу сказать», – сказал Цзю в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Нарижным.

Ранее Цзю высказался о словах главы WBC Маурисио Сулеймана, заявившего, что чемпион мира в полутяжёлом весе Артур Бетербиев может выступать под флагом Канады.