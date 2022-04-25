Промоутер Фьюри: конечно, Тайсон не завершит карьеру, вы что, с ума сошли?

Боб Арум, промоутер чемпиона мира в тяжёлом весе по версии WBC Тайсона Фьюри, прокомментировал слова своего подопечного о завершении карьеры. После победы в поединке с соотечественником Диллианом Уайтом Фьюри заявил, что уходит. По словам британца, он уже давно обещал своей жене, что завершит карьеру, но очень хотел провести бой на «Уэмбли».



«Нет, конечно, Фьюри не завершит карьеру. Естественно, что нет. Вы что, с ума сошли?» — приводит слова промоутера MMAJunkie.



Бой Фьюри и Уайта был остановлен в шестом раунде. Чемпион мира по версии WBC отправил соперника в нокаут после эффектной двойки. Уайт сумел встать, но его зашатало, после чего рефери принял решение об остановке поединка. После боя Тайсон сказал, что хочет провести поединок с чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну.