Орловский: о рекордах печётся мой тренер, для меня важнее просто победить

Экс-чемпион UFC в супертяжёлом весе Андрей Орловский (33-20 ММА, 22-14 UFC) в ночь на 1 мая 2022 года в соглавном событии UFC Вегас 53 разделит октагон с Джейком Кольером (13-6 ММА, 5-5 UFC).



43-летний боец с белорусскими корнями идёт на серии из трёх побед. В том случае, если Андрей сумеет продлить её, он сможет повторить рекорд UFC. На данный момент у него 22 виктории, а лидерами по этому показателю являются Дональд Серроне и Джим Миллер, на счету которых по 23 победы.



«Все эти рекорды, конечно, приятные вещи. Но это всё куда важнее для моего тренера по боксу Паулино Эрнандеса. Это он постоянно печётся о рекордах: количество точных ударов за раунд и так далее, и тому подобное. Для меня важнее победить моего соперника».