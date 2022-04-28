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Фьюри обошёл Усика в рейтинге P4P от ESPN

Фьюри обошёл Усика в рейтинге P4P от ESPN
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Британский боксёр, чемпион WBC в тяжёлом весе Тайсон Фьюри вышел на пятое место в рейтинге лучших боксёров мира вне зависимости от весовых категорий, который составляет ESPN. Фьюри обошёл в престижном рейтинге украинского чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика.

Лидерство сохраняет мексиканец Сауль Альварес. Второе место занимает Терренс Кроуфорд, а тройку лучших замыкает Наойя Иноуэ.

Ранее Фьюри защитил чемпионский титул, нокаутировав соотечественника Диллиана Уайта. Бой, проходивший на «Уэмбли», был остановлен в шестом раунде.

Топ-10 рейтинга P4P от ESPN

1. Сауль Альварес
2. Терренс Кроуфорд
3. Наойя Иноуэ
4. Эррол Спенс
5. Тайсон Фьюри
6. Александр Усик
7. Василий Ломаченко
8. Хуан Франциско Эстрада
9. Джош Тейлор
10. Джервонта Дэвис

«Не называйте меня Кличко – это оскорбление». Откровенный Фьюри:

«Денег полно». Фьюри — это Хабиб от мира бокса: спешит уйти, чтобы не проиграть «Денег полно». Фьюри — это Хабиб от мира бокса: спешит уйти, чтобы не проиграть
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