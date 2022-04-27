«Денег полно». Фьюри — это Хабиб от мира бокса: спешит уйти, чтобы не проиграть

Прославленный Тайсон Фьюри не спешит отказываться от решения завершить карьеру. Напомним, после яркой победы над Диллианом Уайтом эпатажный Цыганский король объявил, что завязывает с боксом ради жены. Исключение Фьюри готов сделать только для «выставочного» боя с Фрэнсисом Нганну по смешанным правилам. Хотя никто не удивится, если Тайсон в очередной раз нарушит своё слово.

Со спортивной точки зрения уход Цыганского короля абсолютно нелогичен. Ему всего 33 года — возраст, когда многие тяжеловесы считаются начинающими. Если Фьюри будет грамотно тренироваться, он вполне может драться и в 40 лет. Раннего спада у него точно нет: Тайсон в бою с Уайтом выглядел превосходно, двигаясь с завидной скоростью. Да и серьёзных травм у Цыганского короля практически не было.

В плане конкуренции у Фьюри есть, с кем подраться. Естественно, мир ждёт его встречи с Александром Усиком. Неплохо было бы увидеть, как Тайсон справится с крепким Энтони Джошуа. Хотя Цыганский король называет себя лучшим тяжеловесом в истории бокса, звания абсолютного чемпиона мира у него нет. На счету Фьюри вообще только один из главных поясов — остальные находятся в руках Усика. Не рановато ли заканчивать карьеру?

Причин может быть две. Первая — банальная усталость и отсутствие мотивации. Как правильно выражались читатели «Чемпионата» в комментариях к новости об уходе, «денег у Фьюри полно». Следовательно, выходить в ринг только ради кошелька уже необязательно. Но есть и вторая возможная причина — страх «запятнать» наследие поражением. Ведь не секрет, что непобеждённые бойцы очень пекутся за свой «нолик».

Сразу вспоминается Хабиб, завершивший карьеру по просьбе матери. Причина максимально уважительная. Но у большинства болельщиков Орла осталось ощущение недосказанности. Нурмагомедов провёл только три защиты пояса и покинул спорт на пике возможностей. Сейчас в лёгком дивизионе UFC правит Чарльз Оливейра, который всего на год младше. Увы, Хабиб не стал с ним соперничать, уйдя с шикарным рекордом 29-0.

Тайсон Фьюри завершил карьеру Фото: Getty Images

Будем надеяться, что Фьюри не покинет бокс настолько рано. Цыганский король не только потрясающий боксёр, но и талантливый шоумен. Как в ринге, так и за его пределами Тайсон выдаёт зрелище максимального уровня. У Фьюри ещё остались яркие соперники, которые могут составить ему достойную конкуренцию. Если Цыганский король победит Усика и Джошуа, поводов для сравнений с Мухаммедом Али точно будет больше.