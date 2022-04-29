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В ACA назвали ещё одного участника Гран-при легковесов

В ACA назвали ещё одного участника Гран-при легковесов
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Лига АCA раскрыла имя ещё одного бойца-участника Гран-при с призовым фондом $ 1 млн. Российский боец Рашид Магомедов подписал контракт на участие в Гран-при ACA в лёгком весе и получил в соперники экс-чемпиона Али Багова. Об этом сообщил президент ACA Алексей Яценко.

Заключительный бой, который определит последнего участника полуфиналов, возглавит турнир ACA 141.

В активе 37-летнего Магомедова — 25 побед, шесть поражений, одна ничья. Турнир пройдёт 22 июля в Сочи.

Первый участник полуфиналов определился на 138-м турнире организации. Юсуф Раисов победил решением судей бразильца Хакрана Диаса.

На ближайшем турнире, который состоится 21 мая в Москве, станет известен ещё один полуфиналист. На третьем этапе 17 июня в Сочи за выход в полуфинал бразилец Дави Рамос сразится с Артёмом Резниковым.

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